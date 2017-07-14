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Легкоатлет Цыплаков принял решение пропустить сезон, в том числе ЧМ-2017

Спорт
14 июля, 13:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Спортсмен, длительное время восстанавливавшийся после травмы колена, решил поберечь здоровье ради участия в Олимпиаде-2020

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Даниил Цыплаков

Даниил Цыплаков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победитель зимнего чемпионата Европы - 2015 в прыжках в высоту Даниил Цыплаков принял решение пропустить летний сезон. Об этом сообщил ТАСС отец и личный тренер спортсмена Александр Цыплаков.

В апреле он рассказал ТАСС, что спортсмен, не выступавший в зимнем сезоне, уже полностью залечил колено и начал усиленно тренироваться по специальной программе, делая упор на работу со штангой. Для участия в чемпионате мира Цыплакову требовалось выполнить квалификационный норматив (2 метра 30 см). Также в апреле 24-летний спортсмен получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на зарубежных соревнованиях в нейтральном статусе.

"Мы приняли решение пропустить летний сезон, поэтому ни о каком чемпионате мира речи идти не может, - заметил Цыплаков-старший. - Он, конечно, мог бы сегодня выступить на Кубке России и попытаться выполнить норматив. Но главная наша задача - успешно выступить на Олимпиаде-2020, поэтому сейчас лучше поберечься".

Тренер отметил, что на главном старте зимнего сезона - мартовском чемпионате мира 2018 года в помещении, который пройдет в британском Бирмингеме, Цыплаков обязательно выступит.

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