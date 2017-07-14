Легкоатлет Цыплаков принял решение пропустить сезон, в том числе ЧМ-2017

ФГК увеличила погрузку нефтепродуктов в I квартале 2017 года в 3 разаТранспорт 14 июля, 14:52
Бабаев: ЦСКА предстоят непростые игры с АЕКом, но команда должна выйти в следующий раундСпорт 14 июля, 14:50
Ответный матч ЦСКА с АЕКом в Лиге чемпионов пройдет в Москве 2 августаСпорт 14 июля, 14:37
Отказаться от бумаг: как регионы переходят на электронный документооборотВ стране 14 июля, 14:37
Большой порт Петербург по итогам I полугодия лидирует по контейнерообороту среди портов РФТранспорт 14 июля, 14:29
Выжившая в убийстве девяти человек под Тверью просит СК проверить действия полицииПроисшествия 14 июля, 14:28
Щеголев: государство должно ввести "правила дорожного движения" в цифровой экономикеЭкономика и бизнес 14 июля, 14:27
Бывший футболист "Динамо" Дьяков продолжит карьеру в турецком "Сивасспоре"Спорт 14 июля, 14:22
"Зенит" сыграет с победителем пары "Тренчин" - "Бней Иегуда" в третьем раунде Лиги ЕвропыСпорт 14 июля, 14:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победитель зимнего чемпионата Европы - 2015 в прыжках в высоту Даниил Цыплаков принял решение пропустить летний сезон. Об этом сообщил ТАСС отец и личный тренер спортсмена Александр Цыплаков.
В апреле он рассказал ТАСС, что спортсмен, не выступавший в зимнем сезоне, уже полностью залечил колено и начал усиленно тренироваться по специальной программе, делая упор на работу со штангой. Для участия в чемпионате мира Цыплакову требовалось выполнить квалификационный норматив (2 метра 30 см). Также в апреле 24-летний спортсмен получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на зарубежных соревнованиях в нейтральном статусе.
"Мы приняли решение пропустить летний сезон, поэтому ни о каком чемпионате мира речи идти не может, - заметил Цыплаков-старший. - Он, конечно, мог бы сегодня выступить на Кубке России и попытаться выполнить норматив. Но главная наша задача - успешно выступить на Олимпиаде-2020, поэтому сейчас лучше поберечься".
Тренер отметил, что на главном старте зимнего сезона - мартовском чемпионате мира 2018 года в помещении, который пройдет в британском Бирмингеме, Цыплаков обязательно выступит.