Колобков: Шестая конференция МИНЕПС станет переходом от деклараций к конкретным действиям

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Шестая международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЭПС), ознаменует переход от деклараций о намерениях к действиям. Об этом на открытии конференции заявил министр спорта РФ, президент шестой конференции МИНЕПС Павел Колобков.

Конференция открылась в четверг, мероприятие пройдет в течение трех дней под эгидой ЮНЕСКО. Колобков был избран президентом конференции.

"Наша работа в значительной степени будет основана на длительной и тщательной проработке тем и итогового документа МИНЕПС - "Казанского плана действий", проект которого был одобрен на внеочередной сессии СИГЕПС [Межправительственного комитета по физическому воспитанию и спорту], - отметил Колобков. - Шестая конференция МИНЕПС ознаменует переход от деклараций о намерениях к действиям. Колоссальная работа, проведенная секретариатом ЮНЕСКО, Международными олимпийским и паралимпийским комитетами, ТАФИСА (международная организация, деятельность которой направлена на поощрение физической активности ради здоровья, социального взаимодействия - прим. ТАСС) при участии Минспорта России, позволит нам за ближайшие два дня принять один из ключевых документов в области физической культуры и спорта".

Колобков отметил, что обсуждение в рамках конференции будет строиться вокруг трех тем - разработки комплекса мер с целью большей доступности спорта для населения, увеличения значимости спорта в мире, а также защиты и пропаганды чистоты спорта. Также министр спорта поблагодарил участников конференции за оказанное доверие и избрание президентом МИНЕПС.

"Мне еще ни разу не представлялось такой почетной миссии - быть президентом столь значимого международного форума, это честь для меня, - подчеркнул Колобков. - Обещаю быть абсолютно беспристрастным и объективным, а также способствовать открытым дискуссиям. Как вы знаете, я был профессиональным спортсменом 17 лет, поэтому как никто другой привержен принципу равного и справедливого отношения к каждому участнику от любой страны, в любом вопросе, связанным со спортом".

Как отметил Колобков, особое внимание на МИНЕПС будет уделено выработке комплексов мер по реализации Берлинской декларации МИНЕПС от 2013 года и Международной хартии физического воспитания, физической активности и спорта.