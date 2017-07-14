Тренер: зимний ЧМ-2018 станет первым крупным стартом для легкоатлетки Коневой

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионат мира в помещении, который пройдет в марте 2018 года в британском Бирмингеме, станет первым крупным стартом для победительницы зимнего ЧМ-2014 в тройном прыжке Екатерины Коневой, ставшей в апреле этого года мамой. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Александр Цыплаков.

Спустя месяц после родов Конева приступила к восстановительным тренировкам.

"С Катей все в порядке, она находится в отличном состоянии и с удовольствием тренируется, правда, пока не на полную нагрузку, - заметил Цыплаков. - Она не имеет разрешения выступать на международных стартах, поэтому нет никакого смысла сейчас форсировать процесс и соревноваться. Она готовится к зимнему чемпионату мира, который будет для нее первым крупным стартом после возвращения в спорт".

Конева является также победительницей зимнего чемпионата Европы - 2015 в Праге. В ее активе есть также серебряные медали летнего чемпионата мира 2013 года в Москве и ЧЕ-2014 в Цюрихе.