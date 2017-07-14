"Краснодар" сыграет со "Слованом" или "Люнгбю" в третьем раунде квалификации ЛЕ

ТАСС, 14 июля. Российский "Краснодар" сыграет с победителем пары между словацким "Слованом" и датским "Люнгбю" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сезона-2017/18. Об этом стало известно в ходе жеребьевки турнира, которая проходит в швейцарском Ньоне.

Соперник "Краснодара" определится 20 июля, когда "Слован" и "Люнгбю" проведут ответный матч. В первой встрече, которая прошла 13 июля в Словакии, победу со счетом 1:0 одержал датский клуб.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Краснодар" проведет 27 июля, ответная встреча состоится 3 августа.

Победитель противостояния примет участие в раунде плей-офф квалификации за право сыграть в групповом этапе Лиги Европы.