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Бывший футболист "Динамо" Дьяков продолжит карьеру в турецком "Сивасспоре"

Спорт
14 июля, 14:22 UTC+3 ТАСС

Защитник подписал с турецким клубом двухлетний контракт

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Виталий Дьяков (слева)

Виталий Дьяков (слева)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 14 июля. Бывший защитник московского "Динамо" Виталий Дьяков перешел в "Сивасспор". Об этом сообщает пресс-служба турецкого футбольного клуба.

Контракт с 28-летним игроком рассчитан на два года.

Дьяков выступал за "Динамо" с 2015 года, в составе которого провел 23 матча и забил три гола. Сезон-2016/17 Дьяков начал в "Томи", где сыграл 14 матчей. Зимой футболист вернулся в московскую команду, но на поле не выходил.

"Сивасспор" по итогам сезона-2016/17 занял первое место во втором по силе дивизионе чемпионата Турции и получил право выступать в элите турецкого футбола (суперлиге). Лучшим результатом в истории "Сивасспора" было второе место в суперлиге сезона-2008/09, по итогам которого клуб дебютировал в квалификационном раунде Лиге чемпионов, где в третьем раунде уступил бельгийскому "Андерлехту" по итогам двух матчей.

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