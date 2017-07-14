CAS сократил дисквалификацию экс-чиновнику ФИФА Мэйн-Николлсу до двух лет

ТАСС, 14 июля. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сократил дисквалификацию бывшему президенту Ассоциации профессионального футбола Чили Гарольду Мэйн- Николлсу с трех до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

В июле 2015 года арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) отстранила Мэйн-Николлса от футбольной деятельности на семь лет по делу о коррупции. В апреле 2016 года апелляционный комитет организации сократил срок до трех лет.

Мэйн-Николлс руководил техническим комитетом ФИФА, который оценивал заявки кандидатов на проведения чемпионатов мира - 2018 и 2022 годов. В 2010 году Россия получила право на проведение чемпионата мира - 2018, Катар - ЧМ-2022. По итогам расследования комиссия по этике ФИФА не выявила нарушений в ходе выборов.