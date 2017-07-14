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CAS сократил дисквалификацию экс-чиновнику ФИФА Мэйн-Николлсу до двух лет

Спорт
14 июля, 14:19 UTC+3 ТАСС

В 2015 году чилиец был отстранен от футбола на семь лет, в 2016-м ему сократили срок наказания до трех лет

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Гарольд Мэйн-Николлс

Гарольд Мэйн-Николлс

© EPA/STR

ТАСС, 14 июля. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сократил дисквалификацию бывшему президенту Ассоциации профессионального футбола Чили Гарольду Мэйн- Николлсу с трех до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

В июле 2015 года арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) отстранила Мэйн-Николлса от футбольной деятельности на семь лет по делу о коррупции. В апреле 2016 года апелляционный комитет организации сократил срок до трех лет.

Мэйн-Николлс руководил техническим комитетом ФИФА, который оценивал заявки кандидатов на проведения чемпионатов мира - 2018 и 2022 годов. В 2010 году Россия получила право на проведение чемпионата мира - 2018, Катар - ЧМ-2022. По итогам расследования комиссия по этике ФИФА не выявила нарушений в ходе выборов.

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