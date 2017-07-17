"Шелковый путь" Семена Якубова: как строитель КамАЗа построил "КамАЗ-мастер"

Заслуженному тренеру и заслуженному мастеру спорта России, штурману и основателю команды "КамАЗ-мастер", пятикратному победителю ралли-марафона "Дакар" Семену Якубову 17 июля исполняется 70 лет. К его юбилею команда в очередной раз заняла все три призовых места в зачете грузовиков на седьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь". Ралли, которое тоже создал он.

Семен Якубов родился в Кургане в семье служащих — отец был известным в городе руководителем строительного предприятия, а мать работала на телефонной станции. После окончания школы он поступил в машиностроительный институт, провел пять летних трудовых семестров на строительстве линий электропередачи в Шадринском районе. Затем по распределению попал на Курганский машзавод, где отработал пять лет.

В Набережные Челны он приехал строить Камский комплекс заводов по производству большегрузов — будущий КамАЗ. Через пять лет стал главным инженером автосборочного завода. При нем стали выпускать 125 тысяч автомобилей в год. По словам самого Якубова, именно в эти годы он получил огромный опыт, который помог ему в последующем.

"Я понял, что все не то"

Автоспорт развивался вместе со строительством предприятия. Сначала "камазовцы" увлеклись багги — гонками на специальных легковых автомобилях с легким верхом. Но, так как багги ничего общего с КамАЗом не имели, Якубов решил, что нужно продвигать грузовой спорт. В 1987 году он возглавил Научно-технический центр "КамАЗ", сформировал спортивную команду автозавода и предложил изготавливать грузовики специально для соревнований. Первые спортивные КамАЗы вскоре приняли участие в кольцевых гонках на трассе "Формула-1".

"Мы сначала заинтересовались кольцевыми гонками на грузовиках, подготовили два автомобиля, однако наши выступления не были так успешны, как хотелось бы. Грузовики наших соперников были построены и по другим принципам, и с другим насыщением. Главное — там были очень мощные моторы: 1000 л. с., а мы тогда имели около 300 л. с. Только за счет мастерства наших пилотов нам удавалось хотя бы войти в пятерку", — рассказывает он.

Тогда "камазовцы" поняли, что уровень развития автомобильной промышленности за рубежом превосходит отечественный. Однако Якубову не давала покоя мысль об участии в широко известной спортивному миру с 1978 года гонке "Дакар".

"Когда оказался на ралли "Дакар", понял, что это совсем не то, что я себе представлял. И отсутствие опыта в подготовке машин для такой сложной гонки, и подготовка людей, даже экипировка — все было неправильно. Первая гонка закончилась для нас неудачно, но мы приобрели огромный опыт, это нас подвигло больше работать и еще сильнее стремиться к тому, чтобы выиграть "Дакар". И в 1991 году мы смогли занять второе и третье место", — продолжает он.

Тогда, в 1991 году, команду впервые позвали в Кремль и вручили правительственные награды. Спортсмены поверили в себя, в руководителя команды, они любили свою работу. Сегодня "КамАЗ-мастер" — 14-кратный победитель престижнейшего марафона "Дакар", многократный победитель ралли "Африка рейс", "Шелковый путь", бессменный лидер чемпионатов России.

Зарплата — как у слесаря на конвейере

"Увлекся и не жалею, что ушел в спорт. Это было логичное продолжение моей жизни", — говорит Семен Якубов. По его словам, создать сильнейшую команду ему помогли производственный опыт и опыт руководителя.

"Мне удалось вместе с Ольгой Ивановной (супруга Семена Якубова. — Прим. ТАСС) построить спортивно-техническую базу для команды, которая, на мой взгляд, сегодня одна из лучших в мире для подготовки спортивной техники. Кроме производственных площадей для сборки, механической обработки, слесарных работ, еще есть конструкторское и технологическое подразделения, служба обеспечения — такой мини-завод получился. Там есть и тренажерный зал, кафе, музей, актовый зал", — рассказывает он.

"КамАЗ-мастер" — это единственная команда среди элиты международных ралли, которая сама разрабатывает, проектирует, собирает гоночные грузовики и выступает на них в соревнованиях.

Своей главной задачей Семен Семенович всегда считал создание для коллектива хороших условий для жизни и работы. Кроме прочего, ему пришлось решать вопросы заработной платы.

"В месяц топ-футболист получает столько, сколько мы тратим всей командой в течение года. Почему-то считается, что если команда называется "КамАЗ-мастер", то и зарплата у спортсменов должна быть как у слесаря на сборке автомобилей на конвейере. А ведь еще и подготовка техники, да и масса других затрат! Удалось в этом что-то изменить, но не до конца", — говорит он.

На ралли как на работу

"Мы вообще не рассматривали гонку с точки зрения страшно — не страшно. Если страшно идти на работу, значит на нее не надо ходить? Для нас это была работа. Конечно, когда на трассе встречаются вещи, которые могут закончиться чем угодно, и анализируешь это после гонки, мороз по коже идет", — рассказывает он.

В 1994 году гоночный КамАЗ попал в аварию на одном из участков африканской трассы ралли "Париж — Дакар" на границе Марокко и Мавритании, в районе военных действий враждующих группировок. Ориентиры прохода в минных полях, сделанные для спортивного каравана, были заметены песчаной бурей.

Тогда Семен Якубов снаряжает поисковую экспедицию на автомобиле технической помощи и сам возглавляет ее. Буквально метр за метром по смертельно опасной трассе грузовик пробирается к месту аварии.

На третьи сутки благодаря штурманскому мастерству Якубова автомобиль выходит точно к заданной точке. Еще через два дня команда была в безопасном месте.

Жизнь измеряется в Дакарах

Супруга Семена Якубова и его лучший друг Ольга — заслуженный художник России. Она разработала фирменный стиль КамАЗа и "КамАЗ-мастера", знаменитую теперь на весь мир "лошадку", написала несколько книг об истории спортивной команды. Однако ей приходилось заниматься не только дизайном и маркетингом, но и помогать запчастями.

"Она еще и возила запасные части в Африку. Когда у нас случались беды, она собирала все необходимое и везла туда, чтобы нас выручить и дать возможность отремонтироваться. Не было ни одного случая, чтобы она не могла это организовать. Если бы ее не было, может быть, я бы не с таким рвением занимался этой темой", — рассказывает наш собеседник.

По словам Ольги Якубовой, тогда приходилось подключать Министерство иностранных дел. Перед каждой гонкой она направляла письма во все консульства на маршруте ралли с просьбой помочь при необходимости.

"Гонка представляет собой стресс ежедневный и опасность ежедневную. Поэтому настроение, в котором пребывает любящая женщина, оно сродни тому настроению, с которым отправляли в свое время мужей на фронт. Потому что примеры каждый год были. Зато я постоянно знала, что происходит, я была им нужна и полезна, поэтому немного тревога отступала", — рассказала Ольга Якубова.

Дом, сад, музей, причал

В 2009 году Семен Якубов организовал новое международное ралли "Шелковый путь". В этом ему помог весь его жизненный опыт, включая и участие в соревнованиях в качестве штурмана. В результате "Шелковый путь" превратился в один из крупнейших автомарафонов на планете.

"Реализовать все, наверное, ни один человек не сможет. Потому что по мере того, как реализуешь одно, появляются другие планы. И это процесс, на мой взгляд, бесконечный. Но то, что удалось реализовать, — этим я доволен", — говорит он.

Якубов ушел на пенсию в 65 лет, оставив руководителем команды "КамАЗ-мастер" Владимира Чагина. "За годы нашей общей работы Владимир многому научился, а сейчас еще и приобрел самостоятельный опыт. Даже если он будет ошибаться, это даст ему больше пользы, чем если он будет идти по учебнику. Работу любого человека и руководителя оценивают по результатам, а у него результаты хорошие", — говорит Якубов.

Сейчас Семен Якубов вместе с женой Ольгой обустраивают быт: занимаются тем, на что не хватало времени из-за плотного рабочего графика. По ее проекту был построен дом в Набережных Челнах и организован сад рядом с ним, в доме — небольшой домашний музей с кубками и медалями, а недалеко от дома на берегу Камы он построил причал для катеров — исполнил свою давнюю мечту.

"Когда-то, в 1988 году, я нашел это место на берегу Камы и смог решить вопрос о его использовании под садовое общество для Научно-технического центра. Когда узнали, что я выхожу на пенсию, жители поселка попросили меня привести его в приличное состояние. Вот уже шесть лет, как я на общественных началах председатель правления. Удалось много сделать, а главное — это то, что наш "Горизонт" теперь одно из лучших садовых обществ в Набережных Челнах", — поделился он.

Сейчас семья Якубовых готовится к юбилею, снимает фильмы и собирает семейные фотоархивы к предстоящему празднику. В этот день, 17 июля, они отмечают еще и серебряную свадьбу.

Гулия Керлин