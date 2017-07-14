Бабаев: ЦСКА предстоят непростые игры с АЕКом, но команда должна выйти в следующий раунд

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МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. ЦСКА предстоит непростое противостояние с греческим АЕКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу, но команда должна пройти в следующий раунд. Результаты жеребьевки, которая прошла в пятницу, прокомментировал ТАСС генеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев.
Первая игра пройдет в Греции 25 или 26 июля, ответная - 2 августа в Москве.
"В любом случае, на стадии третьего квалификационного раунда, как и в целом в Лиге чемпионов, к любому сопернику необходимо относиться с полной серьезностью, недооценки быть не должно. Мы уже имели очень непростой опыт с чешской "Спартой". Думаю, ребята осознают важность этой игры, ни в коем случае не допускают спокойного и самоуверенного отношения к сопернику. Думаю, предстоит непростое противостояние, но мы, конечно, должны проходить в раунд плей-офф", - сказал Бабаев.
Собеседник ТАСС также отметил главного тренера афинской команды Маноло Хименеса, который пришел в клуб в январе.
Победитель противостояния примет участие в раунде плей- офф квалификации за право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.