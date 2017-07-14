"Слован" и "Люнгбю" - возможные соперники "Краснодара" в Лиге Европы

ТАСС, 14 июля. Российский "Краснодар" сыграет с победителем пары между словацким "Слованом" и датским "Люнгбю" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Матчи пройдут 27 июля и 3 августа, первую встречу "Краснодар" проведет на своем поле.

Соперник "Краснодара" определится 20 июля, когда в Дании состоится ответный матч. В первой встрече в Братиславе в четверг "Люнгбю" одержал победу со счетом 1:0. "Слован" уже встречался с "Краснодаром" в третьем раунде Лиги Европы - два года назад победу одержал российский клуб.

"Люнгбю" представляет одноименный северный пригород Копенгагена и является двукратным чемпионом Дании - 1983 и 1992 гг. На 80-е годы пришелся "золотой" период команды, которой в прошлом сезоне удалось впервые за 25 лет стать призером чемпионата Дании, заняв третье место. Причем "Люнгбю" лишь в 2016 году вернулся из первого дивизиона - 16 лет назад клуб обанкротился и был отправлен во вторую датскую лигу.

Взлет "Люнгбю" оказался возможным благодаря тренеру Давиду Нильсену, который возглавил команду в 2015 году. Самым известным для российских болельщиков игроком "Люнгбю" является 29-летний левый защитник Микаэль Лумб, который выступал за "Зенит".

В первом раунде квалификации Лиги Европы "Люнгбю" переиграл валлийский клуб "Бангор Сити" (1:0, 3:0), причем крупной победы добился на выезде. Датская команда в нынешнем еврокубковом сезоне еще не пропустила ни одного мяча. Норвежский форвард Кристоффер Ларссон забил два мяча в ворота "Бангора", а лучший бомбардир "Люнгбю" 31-летний Йеппе Кьер принес команде победу в Братиславе.

На домашнем стадионе "Люнгбю" установлено 3000 сидячих мест.

Братиславское дежа-вю

Братиславский "Слован" более известен на европейской арене. В 1969 году чехословацкая команда выиграла Кубок обладателей кубков, победив в финале испанскую "Барселону" со счетом 3:2.

Восемь раз "Слован" выиграл чемпионат Чехословакии и 12 - Словакии, однако в минувшем сезоне вновь уступил титул "Жилине", за второе место получив путевку в Лигу Европы, где стартовал с первого раунда. Здесь "Слован" разгромил армянский "Пюник" - 4:1, 5:0.

В межсезонье "Слован" покинули лучший бомбардир прошлого чемпионата Словакии (20 мячей) гвинеец Сейдуба Сума, который перешел в сербский "Партизан", а также его напарник по атаке венгр Тамаш Пришкин, вернувшийся в "Ференцварош". Ударным форвардом нынешнего "Слована" является 30-летний чех Якуб Мареш, который сделал хет-трик в домашнем матче с "Пюником" (5:0). Дважды забил армянам и вернувшийся из Австралии 33-летний Филип Голошко, продолжает выступать за "Слован" и лучший бомбардир в истории сборной Словакии 35-летний Роберт Виттек, два года назад трижды поразивший ворота "Краснодара".

Наставником словацкого клуба является 40-летний серб Иван Вукоманович, который в 2002-03 гг. выступал в полузащите за московское "Динамо". Известен российской публике и защитник "Слована" Корнел Салата, который играл за "Ростов" и "Томь".

"Слован" провел 120 матчей в еврокубках, однако лишь раз встретился с российским клубом - в 2015 году "Краснодар" не пустил братиславцев в групповую стадию Лиги Европы. Два года назад в третьем раунде кубанцы победили на своем поле со счетом 2:0, а в ответной встрече была зафиксирована ничья - 3:3.

Домашним для "Слована" является стадион "Пасиенки" в Братиславе, который вмещает 11,5 тысячи зрителей.