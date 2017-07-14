Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Монголия будет претендовать на проведение шахматной олимпиады 2022 года

Спорт
14 июля, 15:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Такое решение было принято после встречи главы FIDE Кирсана Илюмжинова и президента Монголии Халтмаагийна Баттулги

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кирсан Илюмжинов

Кирсан Илюмжинов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Монголия будет претендовать на проведение шахматной олимпиады 2022 года. Об этом ТАСС сообщил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

"Я нахожусь в Монголии, где встретился с новоизбранным президентом Халтмаагийном Баттулгой. Я поздравил его с победой на выборах, и, конечно, мы обсудили шахматы, - рассказал Илюмжинов. - Обсудили развитие в стране программы "Шахматы в школы" и решили, что Монголия будет участвовать в тендере на проведение шахматной олимпиады 2022 года. Тем более опыт проведения крупных шахматных соревнований у страны есть".

Шахматная олимпиада - командный турнир спортсменов стран - членов FIDE. Проводится с 1927 года. В 2018 году шахматная олимпиада пройдет в грузинском Батуми, а в 2020-м - в Ханты-Мансийске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
2
ФК "Локомотив" представил форму на сезон-2017/18
Александр Кержаков
10
Бросил бить: Александр Кержаков завершил карьеру футболиста
8
Компания ZASPORT представила первый комплект формы для сборной России
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
2
Косачев назвал циничными выдвинутые США условия по возврату России дипсобственности
3
Минобороны РФ выложило на своем сайте документы о миротворческой операции в Южной Осетии
4
В Кремле не знают о планах Siemens выйти из СП с российскими компаниями
5
Блогер Соколовский внесен в перечень террористов и экстремистов
6
Выжившая в убийстве девяти человек под Тверью просит СК проверить действия полиции
7
"ВКонтакте" запускает с 15 июля виртуального оператора связи
Темы дня
Реклама