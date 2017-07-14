МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Монголия будет претендовать на проведение шахматной олимпиады 2022 года. Об этом ТАСС сообщил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

"Я нахожусь в Монголии, где встретился с новоизбранным президентом Халтмаагийном Баттулгой. Я поздравил его с победой на выборах, и, конечно, мы обсудили шахматы, - рассказал Илюмжинов. - Обсудили развитие в стране программы "Шахматы в школы" и решили, что Монголия будет участвовать в тендере на проведение шахматной олимпиады 2022 года. Тем более опыт проведения крупных шахматных соревнований у страны есть".

Шахматная олимпиада - командный турнир спортсменов стран - членов FIDE. Проводится с 1927 года. В 2018 году шахматная олимпиада пройдет в грузинском Батуми, а в 2020-м - в Ханты-Мансийске.