ФК "Уфа" не смог вылететь в Петербург из-за неисправности самолета

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МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Уфа" не смог вылететь в Санкт-Петербург на матч первого тура чемпионата России сезона-2017/18 с "Тосно" из-за неисправности самолета. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
"Это обычная ситуация, у нас будет замена борта, надеемся вылететь в ближайшее время. Возникла техническая неисправность, а в таком случае лучше остаться на земле. Думаю, примерно в 19:30 вылетим", - сказал он.
Матч между "Тосно" и "Уфой" пройдет на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге в субботу, начало - в 17:30 мск.