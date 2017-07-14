ФК "Уфа" не смог вылететь в Петербург из-за неисправности самолета

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Уфа" не смог вылететь в Санкт-Петербург на матч первого тура чемпионата России сезона-2017/18 с "Тосно" из-за неисправности самолета. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

"Это обычная ситуация, у нас будет замена борта, надеемся вылететь в ближайшее время. Возникла техническая неисправность, а в таком случае лучше остаться на земле. Думаю, примерно в 19:30 вылетим", - сказал он.

Матч между "Тосно" и "Уфой" пройдет на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге в субботу, начало - в 17:30 мск.