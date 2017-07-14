Тренер АЕКа Хименес заявил, что не боится встречи с ЦСКА в Лиге чемпионов

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ТАСС, 14 июля. Главный тренер греческого АЕКа Маноло Хименес не боится предстоящих матчей с московским ЦСКА в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов по футболу. Слова испанского специалиста приводит пресс-служба клуба.
"На этом уровне все соперники сильны, - сказал Хименес. - Насколько я знаю, чемпионат в России начинается гораздо раньше, чем в большинстве европейских лиг, так что к моменту нашей первой игры они проведут уже три или четыре матча. Нам стоит относиться к товарищеским матчам как к официальным, чтобы быть готовыми к игре с ЦСКА. В любом случае, я не боюсь, я очень рад видеть АЕК в числе лучших клубов".
По результатам жеребьевки, которая состоялась в пятницу, ЦСКА сыграет с АЕКом в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Первая игра пройдет в Греции 25 или 26 июля, ответная - 2 августа в Москве. Победитель противостояния примет участие в раунде плей-офф квалификации за право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.