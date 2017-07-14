Бузникин: "Люнгбю" кажется более сильным соперником по сравнению со "Слованом"

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Датский футбольный клуб "Люнгбю" выглядит фаворитом в матче со словацким "Слованом" и более опасным соперником для "Краснодара" в Лиге Европы. Такое мнение ТАСС высказал руководитель селекционного отдела краснодарского клуба, бывший футболист сборной России Максим Бузникин.

"Краснодар" сыграет с победителем пары "Слован" (Словакия) - "Люнгбю" (Дания) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2017/18. Первая встреча "Слована" и "Люнгбю", которая прошла 13 июля в Словакии, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

"Все команды, которые выступают на этой стадии, одного плана. Есть свои плюсы и определенные минусы, кто бы нам ни попался, думаю, ничего не изменится. Датчане, возможно, немного посильнее, они выиграли первую встречу в Братиславе, поэтому у них шансов, наверное, побольше попасть на нас", - прокомментировал жребий Бузникин.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдет 27 июля, ответный - 3 августа. Победившая команда сыграет в раунде плей-офф квалификации за право выйти в групповой этап Лиги Европы.