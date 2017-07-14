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Гончаренко: греческие болельщики устраивают ад для приезжающих команд

Спорт
14 июля, 15:47 UTC+3 ТАСС

ЦСКА по итогам жеребьевки сыграет с греческим АЕКом в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

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Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 14 июля. Болельщики греческих футбольных клубов устраивают ад для приезжающих команд, создавая неповторимую атмосферу на стадионе. Такое мнение высказал главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, слова которого приводит пресс-служба клуба.

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ЦСКА по итогам жеребьевки сыграет с греческим АЕКом в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Первая игра состоится 25 или 26 июля в Греции, ответная - 2 августа в России.

"Первое, что можно сказать, - на греческих стадионах царит неповторимая атмосфера: фанаты умеют рьяно болеть, устраивают ад для приезжающих команд, - сказал Гончаренко. - У меня уже был опыт игры с АЕКом - БАТЭ встречался с ними в Лиге Европы, думаю, уровень будет сопоставим. Надо хорошо проанализировать команду: как играли в прошлом сезоне, какие были трансферы, то есть собрать всю возможную информацию, исход двухматчевого противостояния во многом будет зависеть от деталей. Важно будет с правильным настроением подойти к обоим матчам, что касается жары, то мы в Австрии готовились в схожих условиях, так что этим нас не удивить".

Победитель противостояния примет участие в раунде плей- офф квалификации за право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.

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