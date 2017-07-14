Гончаренко: греческие болельщики устраивают ад для приезжающих команд

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ТАСС, 14 июля. Болельщики греческих футбольных клубов устраивают ад для приезжающих команд, создавая неповторимую атмосферу на стадионе. Такое мнение высказал главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, слова которого приводит пресс-служба клуба.
ЦСКА по итогам жеребьевки сыграет с греческим АЕКом в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Первая игра состоится 25 или 26 июля в Греции, ответная - 2 августа в России.
"Первое, что можно сказать, - на греческих стадионах царит неповторимая атмосфера: фанаты умеют рьяно болеть, устраивают ад для приезжающих команд, - сказал Гончаренко. - У меня уже был опыт игры с АЕКом - БАТЭ встречался с ними в Лиге Европы, думаю, уровень будет сопоставим. Надо хорошо проанализировать команду: как играли в прошлом сезоне, какие были трансферы, то есть собрать всю возможную информацию, исход двухматчевого противостояния во многом будет зависеть от деталей. Важно будет с правильным настроением подойти к обоим матчам, что касается жары, то мы в Австрии готовились в схожих условиях, так что этим нас не удивить".
Победитель противостояния примет участие в раунде плей- офф квалификации за право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.