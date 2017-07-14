"Анжи" отзаявил футболиста Базелюка меньше чем через месяц после начала аренды

ТАСС, 14 июля. Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" отзаявил нападающего Константина Базелюка, которого арендовал у ЦСКА 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги.

Арендное соглашение 24-летнего форварда было рассчитано на год.

Базелюк является игроком ЦСКА с 2013 года. С 2015 года он выступал в аренде за московское "Торпедо", "СКА-Хабаровск" и португальский "Эшторил". В прошедшем сезоне за португальский клуб он провел 13 матчей в различных турнирах и забил два мяча.

В составе ЦСКА футболист стал чемпионом России (2013/14), обладателем Кубка России (2012/13) и дважды - обладателем Суперкубка страны (2013, 2014). По итогам 2013 года Базелюк был признан лучшим молодым футболистом России.