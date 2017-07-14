Реконструкция тренировочного стадиона СКА для ЧМ-2018 в Ростове завершится до конца года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Реконструкция стадиона СКА в Ростове-на-Дону, который будет использоваться как тренировочная база во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, завершится в декабре. Об этом сообщает пресс- служба регионального правительства.

"На стадионе СКА начались строительно-монтажные работы. В рамках подготовки объекта планируется демонтаж всех существующих трибун, строительство административно-бытового корпуса, трибуны на 500 мест и полное переустройство поля. После демонтажа трибун и поля будут подготовлены натуральный газон, беговые дорожки, начнется монтаж внутренних инженерных сетей и новой трибуны на 500 мест", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, затем начнется строительство административного комплекса, закупка техники для обслуживания поля, реконструкция мачт освещения, благоустройство территории.

Реконструкция СКА находится в компетенции Министерства обороны России и осуществляется в три этапа. Два из них относятся непосредственно к ЧМ-2018, срок завершения этих работ - до 25 декабря 2017 года.

После чемпионата донской регион получит семь стадионов, соответствующих последним стандартам. Это стадион "Ростов- Арена" на 45 тысяч мест, ростовские СКА, "Труд", "Локомотив", "Олимп-2", таганрогский "Торпедо" и "Спорткомплекс имени Лакомова" в Азове.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.