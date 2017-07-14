Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Реконструкция тренировочного стадиона СКА для ЧМ-2018 в Ростове завершится до конца года

Спорт
14 июля, 16:00 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 14, июля. /ТАСС

Реконструкция СКА находится в компетенции Министерства обороны России и осуществляется в три этапа

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Реконструкция стадиона СКА в Ростове-на-Дону, который будет использоваться как тренировочная база во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, завершится в декабре. Об этом сообщает пресс- служба регионального правительства.

"На стадионе СКА начались строительно-монтажные работы. В рамках подготовки объекта планируется демонтаж всех существующих трибун, строительство административно-бытового корпуса, трибуны на 500 мест и полное переустройство поля. После демонтажа трибун и поля будут подготовлены натуральный газон, беговые дорожки, начнется монтаж внутренних инженерных сетей и новой трибуны на 500 мест", - говорится в сообщении.

СПЕЦПРОЕКТ

Тур кубка мира по России

Главный трофей мирового футбола посетит 24 города за четыре месяца

По данным пресс-службы, затем начнется строительство административного комплекса, закупка техники для обслуживания поля, реконструкция мачт освещения, благоустройство территории.

Реконструкция СКА находится в компетенции Министерства обороны России и осуществляется в три этапа. Два из них относятся непосредственно к ЧМ-2018, срок завершения этих работ - до 25 декабря 2017 года.

После чемпионата донской регион получит семь стадионов, соответствующих последним стандартам. Это стадион "Ростов- Арена" на 45 тысяч мест, ростовские СКА, "Труд", "Локомотив", "Олимп-2", таганрогский "Торпедо" и "Спорткомплекс имени Лакомова" в Азове.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
2
ФК "Локомотив" представил форму на сезон-2017/18
Александр Кержаков
10
Бросил бить: Александр Кержаков завершил карьеру футболиста
8
Компания ZASPORT представила первый комплект формы для сборной России
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
2
Косачев назвал циничными выдвинутые США условия по возврату России дипсобственности
3
Минобороны РФ выложило на своем сайте документы о миротворческой операции в Южной Осетии
4
В Кремле не знают о планах Siemens выйти из СП с российскими компаниями
5
Блогер Соколовский внесен в перечень террористов и экстремистов
6
Выжившая в убийстве девяти человек под Тверью просит СК проверить действия полиции
7
"ВКонтакте" запускает с 15 июля виртуального оператора связи
Темы дня
Реклама