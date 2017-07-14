Россиянин Молчанов вышел в финал ЧМ в прыжках в воду

БУДАПЕШТ, 14 июля. Россиянин Илья Молчанов вышел в финал чемпионата мира в прыжках в воду с метрового трамплина. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

В квалификации Молчанов показал седьмой результат, набрав 373,70 балла. Еще один россиянин Никита Шлейхер не смог выйти в финал, заняв 13-е место (360,05).

Победителем квалификации стал китаец Пэн Цзяньфэн (435,15). Второе место занял его соотечественник Хэ Чао (431,35), третьим стал итальянец Джованни Точчи (410,60).

Финал у мужчин в прыжках в воду с метрового трамплина пройдет 16 июля.