Копьеметательница Ребрик считает, что способна показать высокий результат на ЧМ в Лондоне

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Копьеметательница Вера Ребрик, показавшая на Кубке России в Ерино лучший результат сезона в стране, в беседе с журналистами заявила, что на августовском чемпионате мира будет способна вмешаться в спор за награды, если в оставшееся до турнира время исправит некоторые технические огрехи.

Ребрик, в мае выполнившая квалификационный норматив для участия в чемпионате мира, на Кубке России в подмосковном Ерино метнула снаряд на 62,02 метра, установив лучший результат сезона в России. 31 мая Ребрик получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение на участие в международных стартах в нейтральном статусе.

"Сегодня я не совсем довольна своим результатом, немного помешал ветер, - заметила 28-летняя спортсменка. - А так, чувствую себя нормально. Если в оставшееся до чемпионата мира время удастся поправить некоторые технические моменты, то я смогу добиться в Лондоне высокого результата".

"Пока мне не дали допуск, было психологически тяжело работать на тренировках. Но все это в прошлом, сейчас я подхожу к чемпионату мира в спокойном состоянии. Нужно еще несколько стартов до Лондона, поэтому чемпионат России, который пройдет в Жуковском в конце июля, будет очень важен для меня", - подытожила спортсменка.

Вопрос о переходе чемпионки Европы 2012 года в метании копья Ребрик из сборной Украины в команду России был решен в начале августа 2015 года после почти полуторагодичных переговоров между национальными федерациями легкой атлетики в соответствии с правилами IAAF. Спортсменка, выступающая сейчас за Чувашию и Москву, получила право выступить за сборную России на чемпионате мира 2015 года в Пекине, где не сумела показать высокий результат, получив травму колена во время тренировочной попытки.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.