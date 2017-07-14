Хашиг: бюджет ФК "Краснодар" остался на прежнем уровне, но заработки выросли

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Бюджет футбольного клуба "Краснодар" остался на прежнем уровне, но заработок стал больше за счет новых партнеров и стадиона. Об этом сообщил сегодня журналистам гендиректор клуба Владимир Хашиг.

"Клуб стал больше зарабатывать, но бюджет остался на прежнем уровне. С точки зрения [нового] стадиона, новых партнеров, мы в этом смысле идем вперед", - отметил он.

По словам Хашига, в стартующем сезоне клуб, как всегда, ставит задачу радовать болельщиков. "Самое главное играть так, как нравится болельщикам, а остальное придет", - отметил Хашиг.

По его словам, перед сезоном футболисты "Краснодара" поработали над фланговыми атаками и у болельщиков будет возможность оценить эту работу.

Первый тур сезона-2017/18 Российской футбольной премьер- лиги стартует 15 июля. В стартовом матче "Краснодар" 16 июля в гостях встретится с "Рубином".