Хашиг: "Краснодар" не позволит себе расслабиться в матчах третьего раунда Лиги Европы

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" не позволит себе расслабиться в матчах третьего раунда квалификации Лиги Европы. Об этом сообщил журналистам гендиректор клуба Владимир Хашиг.

Соперник "Краснодара" определится 20 июля, когда словацкий "Слован" и датский "Люнгбю" проведут ответный матч. В первой встрече, которая прошла 13 июля в Словакии, победу со счетом 1:0 одержал датский клуб.

"Со "Слованом" в прошлом году мы играли - никакого расслабления никто себе не позволит. Мы все понимаем и все помним, какие были прецеденты в этих раундах. Да, наверное, бывают объективно команды сильнее или слабее, но со свистком судьи вступают в силу субъективные факторы, все может быть", - сказал Хашиг, добавив, что команда будет готовиться к этим играм "с огромной ответственностью".

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Краснодар" проведет 27 июля, ответная встреча состоится 3 августа. Победитель противостояния примет участие в раунде плей-офф квалификации за право сыграть в групповом этапе Лиги Европы.