Футболист Сердар Азмун подписал контракт с "Рубином" сроком на три года

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Иранский нападающий Сердар Азмун заключил контракт с казанским "Рубином", соглашение 22-летнего футболиста рассчитано на три года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к игроку.
Ранее СМИ сообщали об интересе к иранцу со стороны итальянского "Лацио" и шотландского "Селтика". Также в пятницу главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в интервью изданию "Реальное время" заявил, что Азмун подпишет контракт с клубом в ближайшее время.
"Азмун подписал контракт с "Рубином" сроком на три года. Об этом должно быть объявлено в пятницу или субботу", - сообщил источник. ТАСС пока не удалось получить комментарий представителей "Рубина".
Азмун был куплен "Рубином" в 2012 году, когда команду тренировал Бердыев. В феврале 2015 года нападающий перешел на правах аренды в "Ростов", который возглавлял Бердыев, а летом 2016-го подписал с ростовским клубом полноценный контракт. В июне стало известно, что Бердыев возвращается в "Рубин". Всего Азмун провел в России 80 матчей, в которых отметился 25 голами.
В прошлом сезоне Азмун вместе с "Ростовом" принял участие в квалификации и групповом этапе Лиги чемпионов, а затем - в плей-офф Лиги Европы. На его счету 5 голов в 15 встречах. Зимой ТАСС стало известно об интересе к форварду со стороны немецкой "Боруссии" из Дортмунда.