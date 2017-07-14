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Гришин: ЦСКА в Лиге чемпионов достался один из лучших вариантов соперника

Спорт
14 июля, 17:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

По словам бывшего тренера молодежного состава ЦСКА, его не беспокоит, что в отсутствие новичков в межсезонье команду покинули Зоран Тошич и Алексей Ионов

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МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футбольному клубу ЦСКА в лице греческого АЕКа достался наиболее удобный из возможных соперников в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок и главный тренер молодежного состава армейцев Александр Гришин.

Жеребьевка прошла в пятницу. Первая игра состоится в Греции 25 или 26 июля, ответная - 2 августа в Москве.

"C греческим клубом не знаком, но могу сказать, что из всех вариантов, который достался ЦСКА - АЕК является одним из лучших. В любом случае, какая бы команда ни была, надо выходить на поле и проходить в следующий круг. Другое дело, что в дальнейшем соперники будут намного серьезнее", - отметил Гришин.

По словам Гришина, его не беспокоит, что в отсутствие новичков в межсезонье команду покинули 30-летний полузащитник Зоран Тошич и нападающий Алексей Ионов, который выступал за армейцев на правах аренды из "Динамо".

"Это выбор клуба, если бы клуб посчитал, что эти футболисты нужны ЦСКА, то с ними продлили бы контракты. Обойма клуба является конкурентоспособной, и, считаю, что такая команда, как АЕК, абсолютно проходима для ЦСКА. Да, возможно будет нелегко, но если не проходить греков, тогда зачем о чем-то либо мечтать", - добавил собеседник ТАСС.

Победитель противостояния примет участие в раунде плей- офф квалификации за право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.

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