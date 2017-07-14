Футболист "Краснодара" Мамаев вернется к тренировкам в общей группе на следующей неделе

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КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев должен вернуться к тренировкам в общей группе на следующей неделе. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер футбольного клуба Игорь Шалимов.
"Сборы мы провели хорошо, условия были хорошие, с погодой нам повезло и в Краснодаре, и в Австрии, мы провели спарринги с сильными соперниками, - рассказал Шалимов о подготовке к новому сезону. - Травмы нас немножко потревожили, но будем надеяться, что некоторые футболисты восстановятся уже к следующей игре. Мамаев у нас выходит в группу на следующей неделе, Федя (Смолов) чуть подольше. В целом, оцениваем состояние команды как хорошее".
В понедельник стало известно, что из-за повреждения мышц задней поверхности бедра Смолов пропустит три недели.
"Краснодар" стартует в чемпионате России 16 июля выездным матчем с "Рубином".