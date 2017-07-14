Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Легкоатлетка Ласицкене выиграла 12-й турнир подряд, победив на Кубке России

Спорт
14 июля, 17:22 UTC+3 ТАСС

Спортсменка показала результат 2,01 м

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Ласицкенке (Кучина)

Мария Ласицкенке (Кучина)

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 14 июля. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу на Кубке России по легкой атлетике, который проходит в Ерино.

Ласицкене показала результат 2,01 метра.

Второе и третье места поделили Кристина Гордеева и Ирина Королева с результатом 1,91 метра.

Кубок России по легкой атлетике проходит в Ерино с 14 по 15 июля.

Победа в Ерино стала для Ласицкене 12-й подряд. Спортсменка также победила на этапах "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, Риме, Стокгольме, Лондоне и Лозанне, на турнире в польском Ополе, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего Гран-при и Мемориале Знаменских (оба турнира прошли в подмосковном Жуковском).

Смотрите также

Ласицкене расстроена, что на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне не побила рекорд России

Ласицкене выиграла 11-й турнир подряд, победив на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне

Мутко пожелал легкоатлетке Ласицкене повторить достижения сезона на ЧМ в Лондоне

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
2
ФК "Локомотив" представил форму на сезон-2017/18
Александр Кержаков
10
Бросил бить: Александр Кержаков завершил карьеру футболиста
8
Компания ZASPORT представила первый комплект формы для сборной России
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: двое туристов погибли в Египте при нападении в гостинице
2
Вильфанд объявил о начале лета в Москве
3
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
4
Сбежавшие в Подмосковье зубры нашлись
5
В Кремле не знают о планах Siemens выйти из совместного предприятия с компаниями РФ
6
Минобороны РФ выложило на своем сайте документы о миротворческой операции в Южной Осетии
7
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
Темы дня
Реклама