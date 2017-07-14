Курашов: бывший тренер сборной России по фристайлу лжет, заявляя о невыплаченной зарплате

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший тренер сборной России по фристайлу канадец Стивен Фиринг лжет, заявляя о задолженности по зарплате со стороны руководства Федерации фристайла России (ФФР). Об этом ТАСС сообщил президент организации Алексей Курашов.

Фиринг, покинувший сборную России в декабре, весной сообщил, что новое руководство ФФР отказалось ему выплатить заработную плату за январь. На этой неделе тренер заявил ТАСС, что до сих пор ждет от федерации погашения задолженности, однако в суд обращаться он не намерен.

"С его стороны звучит ложь, федерация полностью выполнила перед ним не только материальные, но и моральные обязательства. Я даже сделал больше, чем должен был. Мы обо всем договорились, но через месяц он переменил свою позицию и облил грязью наш вид спорта, словно до него у нас и не было высоких результатов", - сказал Курашов.

"В 2002 году вся сборная команда по могулу попадала в "десятку" сильнейших, сейчас же просто беда. Поэтому я был вынужден с ним расстаться. Я полгода с ним работал, объяснял свои пожелания, однако он им не внял и продолжил работать не на сборную команду России, а на себя", - подчеркнул он.

Курашов заявил, что федерация обладает документами, подтверждающими, что полностью выполнила финансовые обязательства перед Фирингом. "Если бы было иначе, уже были бы судебные процессы", - сказал он.

Фиринг работал старшим тренером команды по могулу начиная с 2011 года.