"Рубин" заключил контракты с футболистами Джанаевым, Гранатом и Кудряшовым

ТАСС, 14 июля. Казанский футбольный клуб "Рубин" объявил о подписании контрактов с вратарем Сосланом Джанаевым, а также защитниками Федором Кудряшовым и Владимиром Гранатом. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Детали соглашения с 30-летними футболистами не разглашаются.

"Очень рад оказаться в "Рубине", - сказал Джанаев. - Думаю, этот год для всех россиян особенный, все хотят себя проявить, хотят играть на домашнем чемпионате мира, это будет дополнительным стимулом, что касается конкуренции с Сергеем Рыжиковым, то, думаю, она пойдет на пользу как мне, так и Сергею. Постараемся сделать все возможное, чтобы помочь команде добиться положительных результатов".

Джанаев, Кудряшов и Гранат прошлый сезон провели в "Ростове". Кудряшов в минувшем сезоне провел за клуб 36 матчей, Гранат - 30 (забил один гол), Джанаев - 23 (25 пропущенных голов).