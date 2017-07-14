"Рубин" заключил контракты с футболистами Джанаевым, Гранатом и Кудряшовым

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ТАСС, 14 июля. Казанский футбольный клуб "Рубин" объявил о подписании контрактов с вратарем Сосланом Джанаевым, а также защитниками Федором Кудряшовым и Владимиром Гранатом. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.
Детали соглашения с 30-летними футболистами не разглашаются.
"Очень рад оказаться в "Рубине", - сказал Джанаев. - Думаю, этот год для всех россиян особенный, все хотят себя проявить, хотят играть на домашнем чемпионате мира, это будет дополнительным стимулом, что касается конкуренции с Сергеем Рыжиковым, то, думаю, она пойдет на пользу как мне, так и Сергею. Постараемся сделать все возможное, чтобы помочь команде добиться положительных результатов".
Джанаев, Кудряшов и Гранат прошлый сезон провели в "Ростове". Кудряшов в минувшем сезоне провел за клуб 36 матчей, Гранат - 30 (забил один гол), Джанаев - 23 (25 пропущенных голов).