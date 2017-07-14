Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Рубин" заключил контракты с футболистами Джанаевым, Гранатом и Кудряшовым

Спорт
14 июля, 17:28 UTC+3 ТАСС

Детали соглашения с 30-летними футболистами не разглашаются

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сослан Джанаев

Сослан Джанаев

© Максим Туманов/ТАСС

ТАСС, 14 июля. Казанский футбольный клуб "Рубин" объявил о подписании контрактов с вратарем Сосланом Джанаевым, а также защитниками Федором Кудряшовым и Владимиром Гранатом. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Смотрите также
Сердар Азмун

Футболист Сердар Азмун подписал контракт с "Рубином" сроком на три года

Детали соглашения с 30-летними футболистами не разглашаются.

"Очень рад оказаться в "Рубине", - сказал Джанаев. - Думаю, этот год для всех россиян особенный, все хотят себя проявить, хотят играть на домашнем чемпионате мира, это будет дополнительным стимулом, что касается конкуренции с Сергеем Рыжиковым, то, думаю, она пойдет на пользу как мне, так и Сергею. Постараемся сделать все возможное, чтобы помочь команде добиться положительных результатов".

Джанаев, Кудряшов и Гранат прошлый сезон провели в "Ростове". Кудряшов в минувшем сезоне провел за клуб 36 матчей, Гранат - 30 (забил один гол), Джанаев - 23 (25 пропущенных голов).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
2
ФК "Локомотив" представил форму на сезон-2017/18
Александр Кержаков
10
Бросил бить: Александр Кержаков завершил карьеру футболиста
8
Компания ZASPORT представила первый комплект формы для сборной России
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: двое туристов погибли в Египте при нападении в гостинице
2
Вильфанд объявил о начале лета в Москве
3
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
4
Сбежавшие в Подмосковье зубры нашлись
5
В Кремле не знают о планах Siemens выйти из совместного предприятия с компаниями РФ
6
Минобороны РФ выложило на своем сайте документы о миротворческой операции в Южной Осетии
7
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
Темы дня
Реклама