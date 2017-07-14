Легкоатлетка Ласицкене осталась довольна своими прыжками на Кубке России в Ерино

Рисуя светом: пионер российской фотографии Андрей КарелинКультура 14 июля, 19:30
Чем удивлял авиасалон МАКС за прошедшие 25 летАрмия и ОПК 14 июля, 19:25
Купальный сезон с опозданием почти на 50 дней: карта пляжей и водоемов МосквыОбщество 14 июля, 19:08
Как Москва и область решают "мусорный вопрос" после закрытия полигона "Кучино"Общество 14 июля, 19:05
Мосул: хроника освобождения от "Исламского государства"Международная панорама 14 июля, 19:05
Где в Москве посмотреть кино под открытым небомКультура 14 июля, 19:00
"Газпром" создал комиссию по долгам за газ в РоссииЭкономика и бизнес 14 июля, 18:45
Шойгу: инфраструктура космодрома Плесецк позволяет запускать гражданские спутникиАрмия и ОПК 14 июля, 18:43
Работу шоу-рума программы реновации на ВДНХ продлили на месяцОбщество 14 июля, 18:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Лидер мирового сезона в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина), осталась довольна итоговым результатом, показанным на Кубке России в Ерино. Об этом спортсменка рассказала журналистам.
Ласицкене показала результат 2,01 метра. Второе и третье места поделили Кристина Гордеева и Ирина Королева с результатом 1,91 метра. Победа в Ерино стала для Ласицкене 12-й подряд в летнем сезоне.
"Благодаря своему тренеру я нахожусь сейчас в хорошей форме, выкладываюсь на каждом старте, поэтому и сейчас показала хороший результат, - отметила Ласицкене. - Однако своими первыми двумя прыжками на высоте 1,94 метра я осталась недовольна. Я находилась в тот момент в сонном и расслабленном состоянии. Поэтому пришлось потратить все три попытки на этот рубеж, что оказалось очень затратным".
"Дальше я понимала, что сегодня мне рекорд России (2,07 метра - прим. ТАСС) не побить, поэтому остановилась на 2,05, где у меня были берущиеся попытки, - продолжила спортсменка. - Поэтому все получилось здорово. Сейчас меня ждут два подряд турнира в Падуе и Монако, сегодняшний старт был очень полезен".
Спортсменка ранее побеждала на этапах "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, Риме, Стокгольме, Лондоне и Лозанне, на турнире в польском Ополе, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего Гран-при и Мемориале Знаменских (оба турнира прошли в подмосковном Жуковском).
Турнир в Падуе состоится 16 июля.