Хорват Марин Чилич вышел в финал Уимблдона

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ТАСС, 14 июля. Хорватский теннисист Марин Чилич вышел в финал Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).
В полуфинале хорват, имеющий седьмой номер "посева", победил американца Сэма Куэрри (24) со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 59 минут.
Финал пройдет 16 июля, соперником Чилича станет победитель полуфинального матча между чехом Томашем Бердыхом (11) и швейцарцем Роджером Федерером (3).
Чилич впервые в карьере вышел в финал Уимблдона, до этого его лучшим результатом было участие в четвертьфинале (2014-16). Он является победителем другого турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата США (2014).