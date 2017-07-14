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Москвич Рогава выиграл Спартакиаду в прыжках в воду с вышки

Спорт
14 июля, 18:28 UTC+3 ТАСС

Второе место занял пензенский спортсмен Максим Малофеев, третьим стал представитель Московской области Вячеслав Качанов

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ТАСС, 14 июля. Москвич Сандро Рогава стал победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России в прыжках в воду с вышки. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Спортсмены выполнили шесть прыжков с вышек высотой 5 м, 7,5 м и 10 м. Рагава получил 410,10 балла. Второе место занял пензенский спортсмен Максим Малофеев (358,05), третьим стал представитель Московской области Вячеслав Качанов (352,85).

Соревнования по прыжкам в воду проходили в Казани во Дворце водных видов спорта, который принимал чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году и Универсиаду в 2013 году.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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