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Француз Баргиль выиграл 13-й этап веломногодневки "Тур де Франс"

Спорт
14 июля, 18:41 UTC+3 ТАСС

В генеральной классификации итальянец Фабио Ару сохранил лидерство

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Уоррен Баргиль

Уоррен Баргиль

© EPA/ROBERT GHEMENT

ТАСС, 14 июля. Французский гонщик Уоррен Баргиль из команды Sunweb одержал победу на 13-м этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс". Дистанцию 101 км он преодолел за 2 часа 36 минут 29 секунд.

Вторым стал колумбиец Наиро Кинтана (Movistar), третье место занял испанец Альберто Контадор из Trek-Segafredo.

В генеральной классификации итальянец Фабио Ару из казахстанской "Астаны" сохранил лидерство (55:30.06). Вторым идет британский гонщик Крис Фрум из команды "Скай" (+0,06), на третьей позиции расположился француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale (+0,25).

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.

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