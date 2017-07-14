Пензенская спортсменка Большакова выиграла Спартакиаду в прыжках в воду с трамплина

ТАСС, 14 июля. Пензенская спортсменка Яна Большакова стала победительницей восьмой летней Спартакиады учащихся России в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Большакова заработала 304,80 балла. Второе место заняла представительница Волгоградской области (270,60) Ульяна Клюева, третьей стала москвичка Екатерина Беляева (260,55).

Накануне Большакова в паре с Александрой Бибикиной стала чемпионкой Спартакиады в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Соревнования по прыжкам в воду проходили в Казани во Дворце водных видов спорта, который принимал чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году и Универсиаду в 2013 году.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.