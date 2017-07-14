Россиянки Полякова и Бажина вышли в финал ЧМ в прыжках в воду с метрового трамплина

БУДАПЕШТ, 14 июля. /ТАСС/. Россиянки Мария Полякова и Надежда Бажина квалифицировались в финал в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Полякова заняла шестое место, заработав 260,80 балла, Бажина стала десятой (254,10). Первое место в квалификации заняла австралийка Мэддисон Кини (283,80). Второй стала китаянка Чэнь Ивэнь (277,20), третьей - Чон Юн Хон из Малайзии (272,75).

Финал у женщин в прыжках в воду с метрового трамплина пройдет 15 июля.