Футболисты "Локомотива" добирались на матч за Суперкубок России на поезде МЦК

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ТАСС, 14 июля. Футболисты московского "Локомотива" добирались на матч Суперкубка России на стадион "Локомотив" на поезде Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.
"Добираемся на Суперкубок на МЦК - быстро и комфортно", - говорится в сообщении.
Встреча за Суперкубок страны между "Спартаком" и "Локомотивом" состоится в пятницу в Москве на стадионе "Локомотив", начало - 21:30 мск.
Добираемся на Суперкубок на МЦК – быстро и комфортно! #СпартакЛоко pic.twitter.com/pRCZaCbFZ1— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 14 июля 2017 г.