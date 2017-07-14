Футболисты "Локомотива" добирались на матч за Суперкубок России на поезде МЦК

ТАСС, 14 июля. Футболисты московского "Локомотива" добирались на матч Суперкубка России на стадион "Локомотив" на поезде Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

"Добираемся на Суперкубок на МЦК - быстро и комфортно", - говорится в сообщении.

Встреча за Суперкубок страны между "Спартаком" и "Локомотивом" состоится в пятницу в Москве на стадионе "Локомотив", начало - 21:30 мск.

Добираемся на Суперкубок на МЦК – быстро и комфортно! #СпартакЛоко pic.twitter.com/pRCZaCbFZ1 — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 14 июля 2017 г.