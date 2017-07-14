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Футболисты "Локомотива" добирались на матч за Суперкубок России на поезде МЦК

Спорт
14 июля, 19:55 UTC+3 ТАСС

Встреча на стадионе "Локомотив" начнется в 21:30 мск

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Материал из 1 страницы
© Дильшад Ломовских

ТАСС, 14 июля. Футболисты московского "Локомотива" добирались на матч Суперкубка России на стадион "Локомотив" на поезде Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

"Добираемся на Суперкубок на МЦК - быстро и комфортно", - говорится в сообщении.

Встреча за Суперкубок страны между "Спартаком" и "Локомотивом" состоится в пятницу в Москве на стадионе "Локомотив", начало - 21:30 мск.

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