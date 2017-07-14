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Нападающий Гусев подписал новый контракт с ХК СКА

Спорт
14 июля, 20:14 UTC+3 ТАСС

Новое соглашение с 25-летним форвардом рассчитан на два года

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Никита Гусев (справа)

Никита Гусев (справа)

© Анатолий Медведь/ТАСС

ТАСС, 14 июля. Нападающий Никита Гусев подписал новое соглашение с санкт-петербургским хоккейным клубом СКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт с 25-летним форвардом рассчитан на два года.

Гусев выступает в СКА с 2015 года. В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги нападающий провел 57 матчей и набрал 71 очко (24 шайбы + 47 передач). В плей-офф на его счету 18 игр и 23 очка (7+16).

Всего в семи сезонах КХЛ за ЦСКА, "Амур", "Югру" и СКА форвард сыграл 309 матчей, в которых набрал 225 очков (92+133). Гусев является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в составе сборной России и обладателем Кубка Гагарина 2017 года.

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