Пилот "Мерседеса" Боттас потеряет пять мест на старте гонки Гран-при Великобритании

Агент: Гусев продлил контракт со СКА, потому что не хотел уезжать в НХЛСпорт 14 июля, 20:56
Федерер вышел в финал Уимблдона, где сыграет против ЧиличаСпорт 14 июля, 20:50
Прядкин: РФС утвердит новый лимит на легионеров в конце августа или начале сентябряСпорт 14 июля, 20:35
Пилот "Мерседеса" Боттас потеряет пять мест на старте гонки Гран-при ВеликобританииСпорт 14 июля, 20:23
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрееВ стране 14 июля, 20:15
Нападающий Гусев подписал новый контракт с ХК СКАСпорт 14 июля, 20:14
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских поляхМеждународная панорама 14 июля, 20:10
Макарова и Веснина сыграют против пары Хао-Чин Чань/Никулеску в финале УимблдонаСпорт 14 июля, 20:07
МИД РФ зафиксировал проникновения спецслужб США на арестованную дипсобственностьПолитика 14 июля, 20:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 14 июля. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Валттери Боттас потеряет пять мест на старте гонки Гран-при Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.
Причиной штрафа послужила внеплановая замена коробки передач. В пятницу финн показал лучшее время в обеих свободных практиках Гран-при Великобритании.
Боттас в личном зачете чемпионата мира занимает третье место, уступая лидирующему немцу Себастьяну Феттелю из "Феррари" 35 очков. В нынешнем сезоне финн одержал две победы, в том числе на предыдущем этапе в Австрии.
В субботу пройдут третья свободная практика и квалификация Гран-при Великобритании. Гонка состоится в воскресенье.