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Пилот "Мерседеса" Боттас потеряет пять мест на старте гонки Гран-при Великобритании

Спорт
14 июля, 20:23 UTC+3 ТАСС

Причиной штрафа послужила внеплановая замена коробки передач

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Валттери Боттас

Валттери Боттас

© EPA/SRDJAN SUKI

ТАСС, 14 июля. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Валттери Боттас потеряет пять мест на старте гонки Гран-при Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Причиной штрафа послужила внеплановая замена коробки передач. В пятницу финн показал лучшее время в обеих свободных практиках Гран-при Великобритании.

Боттас в личном зачете чемпионата мира занимает третье место, уступая лидирующему немцу Себастьяну Феттелю из "Феррари" 35 очков. В нынешнем сезоне финн одержал две победы, в том числе на предыдущем этапе в Австрии.

В субботу пройдут третья свободная практика и квалификация Гран-при Великобритании. Гонка состоится в воскресенье.

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