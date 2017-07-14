Пилот "Мерседеса" Боттас потеряет пять мест на старте гонки Гран-при Великобритании

ТАСС, 14 июля. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Валттери Боттас потеряет пять мест на старте гонки Гран-при Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Причиной штрафа послужила внеплановая замена коробки передач. В пятницу финн показал лучшее время в обеих свободных практиках Гран-при Великобритании.

Боттас в личном зачете чемпионата мира занимает третье место, уступая лидирующему немцу Себастьяну Феттелю из "Феррари" 35 очков. В нынешнем сезоне финн одержал две победы, в том числе на предыдущем этапе в Австрии.

В субботу пройдут третья свободная практика и квалификация Гран-при Великобритании. Гонка состоится в воскресенье.