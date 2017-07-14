Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотников: на спецучастке седьмого этапа ралли "Шелковый путь" все осторожничали

Спорт
14 июля, 21:28 UTC+3 ТАСС

Гонщик отметил высокий уровень организации ралли

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Сотников

Дмитрий Сотников

© EPA/OLIVIER ANRIGO

ТАСС, 14 июля. Все пилоты с особой осторожностью проходили спецучасток седьмого этапа ралли-рейда "Шелковый путь". Такое мнение высказал российский пилот "КамАЗ- мастер" Дмитрий Сотников, чьи слова приводит пресс-служба команды.

"Спецучасток сегодня интересный: все "летали", очень много ям, поэтому "осторожничали", - считает Сотников. - Тем не менее, в одном месте прыгнули выше обычного и на финише заметили, что немного зацепили поддон: была утечка масла, но на нас это никак не сказалось, мы ничего не заметили, не было потери давления. Да и вообще все параметры были в норме, поэтому мы продолжили ехать и на финише только обнаружили небольшую утечку, сейчас уже удачно устраненную".

Смотрите также
Экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова

Экипаж Сотникова выиграл седьмой этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Экипаж Сотникова выиграл седьмой этап ралли, показав время 1 час 6 минут 26 секунд. Вторым и третьим стали партнеры Сотникова по команде Антон Шибалов (27 секунд отставания) и Айрат Мардеев (+1.13), еще один представитель команды "КамАЗ-мастер" Эдуард Николаев финишировал четвертым (+1.31). В общем зачете грузовиков по итогам семи этапов Сотников сохранил за собой первое место с общим временем 20 часов 15 минут 43 секунды. Шибалов - второй (+2.39), чех Мартин Коломы из команды "Татра" - третий (+15.27).

Сотников отметил высокий уровень организации ралли. "В Китае все традиционно очень гостеприимно, хорошо организована безопасность на маршруте - каждый перекресток оцеплен, очень много людей, встречают очень приветливо и даже здесь за территорией бивуака очень много людей, - сказал пилот "КамАЗ-мастер". - Границы прошли достаточно быстро, никаких нареканий к организаторам нет, они хорошо постарались. Радуемся лету, так как Россия нас теплом не балует в этом году, хоть здесь погреемся".

Протяженность седьмого этапа ралли от азербайджанского Урджара до китайского Карамая составила 412,90 км, длина спецучастка - 106,60 км. Восьмой этап протяженностью 436,34 км (спецучасток - 250,37 км) пройдет по маршруту от Карамая до Урумчи 15 июля.

В нынешнем ралли "Шелковый путь" принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединятся свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая, участники финишируют 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь. Гонка проходит в седьмой раз, в этом году участникам за две недели предстоит преодолеть 9 599 км, из которых 4 094 км составят дистанцию спецучастков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Российские спортсмены-сурдлимпийцы
10
Церемония проводов сборной России на Сурдлимпийские игры состоялась в Москве
2
ФК "Локомотив" представил форму на сезон-2017/18
Александр Кержаков
10
Бросил бить: Александр Кержаков завершил карьеру футболиста
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вильфанд объявил о начале лета в Москве
2
Воевавшего в Донбассе британца приговорили к пяти годам тюрьмы
3
"Яндекс" может стать совладельцем глобального бизнеса Uber
4
МИД РФ зафиксировал проникновения спецслужб США на арестованную дипсобственность
5
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
6
При нападении на туристов в Хургаде ранена россиянка
7
Власти Москвы ожидают сокращения количества ДТП после сужения Садового кольца
Темы дня
Реклама