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Российские волейболистки прервали серию из трех поражений на Гран-при

Спорт
14 июля, 22:10 UTC+3 ТАСС

Россиянки обыграли команды Доминиканской Республики

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Российские волейболистки

Российские волейболистки

© EPA/KIYOSHI OTA, архив

ТАСС, 14 июля. Женская сборная России по волейболу победила команду Доминиканской Республики со счетом 3-1 в матче второго тура предварительного этапа Гран-при. Встреча состоялась в Калининграде.

В трех матчах первого тура Гран-при, который состоялся 7-9 июля в Китае, россиянки проиграли с одинаковым счетом 2-3 командам США, Китая и Италии соответственно.

Следующий матч в рамках Гран-при сборная России проведет против команды Бельгии во втором туре предварительного этапа. Игра пройдет 15 июля в Калининграде.

Финальный турнир Гран-при пройдет в китайском Нанкине 2-6 августа, где сыграют шесть команд. Помимо китайской сборной (на правах хозяйки соревнований), пять участников определятся по итогам предварительного раунда.

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