Трубин и Касьянов выиграли Спартакиаду в синхронных прыжках в воду

Веснина и Соарес не смогли выйти в финал Уимблдона в микстеСпорт 14 июля, 22:35
Россиянка Муллина победила в прыжках с шестом на этапе Мирового вызова в МадридеСпорт 14 июля, 22:24
Российские волейболистки прервали серию из трех поражений на Гран-приСпорт 14 июля, 22:10
Случаи нападения на туристов в Египте. ДосьеБиографии и справки 14 июля, 21:41
Сотников: на спецучастке седьмого этапа ралли "Шелковый путь" все осторожничалиСпорт 14 июля, 21:28
Синхронистки Колесниченко и Пацкевич вышли в финал ЧМ в технической программе дуэтовСпорт 14 июля, 21:12
Агент: Гусев продлил контракт со СКА, потому что не хотел уезжать в НХЛСпорт 14 июля, 20:56
Федерер вышел в финал Уимблдона, где сыграет против ЧиличаСпорт 14 июля, 20:50
Прядкин: РФС утвердит новый лимит на легионеров в конце августа или начале сентябряСпорт 14 июля, 20:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 14 июля. Представители Татарстана Артем Трубин и Глеб Касьянов стали победителями восьмой летней Спартакиады учащихся России в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Трубин и Касьянов заработали 297,72 балла. Второе место заняли воронежские спортсмены Андрей Турков и Кирилл Кабардин (286,89), третьими стали москвичи Александр Воропаев и Сандро Рогава (286,53).
Соревнования по прыжкам в воду проходили в Казани во Дворце водных видов спорта, который принимал чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году и Универсиаду в 2013 году.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.