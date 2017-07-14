Трубин и Касьянов выиграли Спартакиаду в синхронных прыжках в воду

ТАСС, 14 июля. Представители Татарстана Артем Трубин и Глеб Касьянов стали победителями восьмой летней Спартакиады учащихся России в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Трубин и Касьянов заработали 297,72 балла. Второе место заняли воронежские спортсмены Андрей Турков и Кирилл Кабардин (286,89), третьими стали москвичи Александр Воропаев и Сандро Рогава (286,53).

Соревнования по прыжкам в воду проходили в Казани во Дворце водных видов спорта, который принимал чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году и Универсиаду в 2013 году.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.