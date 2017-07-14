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Мутко и Дворкович примут участие в футбольном матче памяти Эдуарда Стрельцова

Спорт
14 июля, 23:04 UTC+3 ТАСС

Матч состоится 21 июля в Москве, он будет посвящен 80-летию со дня рождения футболиста сборной СССР и московского "Торпедо"

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© EPA/GEORGI LICOVSKI

ТАСС, 14 июля. Вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, а также вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сыграют за сборную СССР в матче, посвященном 80-летию со дня рождения футболиста сборной СССР и московского "Торпедо" Эдуарда Стрельцова. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Матч состоится 21 июля в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, начало - 15:00 мск. Для болельщиков вход на стадион будет бесплатным.

В составе сборной СССР также сыграют Георгий Ярцев, Сергей Шавло, Хорен Оганесян, Альберт Саркисян, Дмитрий Кузнецов, Юрий Гаврилов, Ахрик Цвейба, Дмитрий Ананко, Сергей Горлукович, Евгений Дулык, Дмитрий Хлестов, Вагиз Хидиятуллин, Эрик Яхимович, Александр Мирзоян, Сергей Кирьяков, Валерий Шмаров, Эрнест Маркаров, Евгений Гориш, Александр Орлов, Александр Алаев, Владимир Пономарев, Андрей Губернский.

В составе сборной игроков "Торпедо" на поле выйдут Валерий Шанталосов, Марат Махмутов, Николай Худиев, Валентин Ковач, Владимир Гречнев, Игорь Юргенс, Григорий Янец, Андрей Афанасьев, Владимир Леонченко, Олег Ширинбеков, Виктор Булатов, Юрий Смирнов, Александр Дозморов, Николай Савичев, Михаил Гершкович, Павел Бородин, Александр Шаганов, Сергей Пригода.

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