Чернявский: на Спартакиаде зажглись новые звезды Татарстана в прыжках в воду

ТАСС, 14 июля. Новые таланты Татарстана в прыжках в воду проявили себя на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал исполнительный директор Федерации прыжков в воду Республики Татарстан Евгений Чернявский.

Артем Трубин, представляющий Татарстан, завоевал бронзу в прыжках с метрового трамплина и выиграл соревнования в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Глебом Касьяновым.

"Результат, который показали спортсмены Татарстана на Спартакиаде (одно золото и одна бронза), достойный, - сказал Чернявский. - Но нужно учитывать, что прыжки в воду для Татарстана - молодой вид спорта, он только зарождается. И мы видим, как появляются первые звездочки".

Чернявский рассказал о работе, которую проводит федерация по развитию прыжков в воду в республике. "Во Дворце водных видов спорта работают пять высококлассных специалиста по прыжкам, в том числе, Павел Муякин, который тренирует Никиту Шлехтера и является одним из тренеров сборной России, - сказал директор федерации. - Под его бдительным контролем мы начинаем потихонечку воспитывать детей. На сегодняшний день прыжками в воду занимается порядка 260 человек: это и спортивно-оздоровительные группы Дворца водных видов спорта, и начальные группы, и группы высшего спортивного мастерства; открывается республиканская школа по водным видам спорта".

Соревнования по прыжкам в воду проходили в Казани во Дворце водных видов спорта, который принимал чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году и Универсиаду в 2013 году.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.