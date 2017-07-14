Тренер: некоторые спортсмены ярко проявили себя именно на Спартакиаде учащихся России

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ТАСС, 14 июля. Некоторые спортсмены ярко проявили себя именно на соревнованиях восьмой летней Спартакиады учащихся России. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал старший тренер сборной России по прыжкам в воду Андрей Бекетов.
"Мы всех ребят знаем давно, просто некоторые удивили, - сказал старший тренер сборной России. - Например, Беляева Катя, она весь год себя вела очень тихо, ее было не видно, а здесь выстрелила. Практически во всех видах она попала в призовые места. Для нее это очень здорово".
Бекетов отметил, что участие членов сборной России повышает уровень соревнований на Спартакиаде. "Уровень Спартакиады достаточно высокий - здесь представлены участники первенства Европы, порядка пяти человек [Сандро Рогава, Максим Малофеев, Александра Бибикина, Яна Большакова, Ульяна Клюева]. Они сразу после старта в соревнованиях континента приехали в Казань. А на первенстве Европы наша команда выступила очень неплохо - 20 медалей (девять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых)".
Соревнования по прыжкам в воду проходили в Казани во Дворце водных видов спорта, который принимал чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году и Универсиаду в 2013 году.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.