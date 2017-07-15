В Севастополе стартует фестиваль экстремальных видов спорта X Fest

Зампостреда РФ: в СБ ООН признали, что в обсуждении сирийской темы появился позитивПолитика 15 июля, 1:26
Федун остался доволен судейством в матче за Суперкубок РоссииСпорт 15 июля, 1:24
Прядкин: "Спартак" и "Локомотив" будут наказаны за "файеры" фанатов, но ожидалось худшееСпорт 15 июля, 1:23
РФПЛ поддерживает выкуп телеправ клубами для показа матчей на региональных каналахСпорт 15 июля, 1:20
Прядкин считает, что судейство в матче за Суперкубок России было достойнымСпорт 15 июля, 1:07
ЦСКА матчем с "Анжи" начинает чемпионат России по футболуСпорт 15 июля, 1:05
Каррера: футболисты "Спартака" не в лучшей физической форме из-за начала сезонаСпорт 15 июля, 1:01
Комбаров: футболистам "Спартака" было непросто выдержать 120 минут матча за СуперкубокСпорт 15 июля, 0:56
"Спартак" начинает защиту титула чемпиона России по футболуСпорт 15 июля, 0:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль экстремальных видов спорта X Fest стартует в субботу в Артиллерийской бухте и на набережной Корнилова в Севастополе. 15 и 16 июля жители и гости города смогут увидеть выступления спортсменов на воде и суше.
"В программу фестиваля включены первенства по ряду зрелищных дисциплин: вейкбордингу, флайбордингу, а также первенство по скейтбордингу, показательные выступления на водных мотоциклах", - сообщают организаторы фестиваля, который пройдет при поддержке правительства Севастополя.
Кроме спортивных соревнований, для гостей откроются ярмарки и рынок еды. Организаторы подготовили детскую анимацию, мастер-классы, а также концертные площадки. В первый день фестиваля на площади Нахимова выступят рэпер Guf и группа "Кирпичи", а на следующий день - группы Gayana и "Ундервуд".
Призовой фонд фестиваля составит 300 тыс. рублей. Для участия в состязаниях в Севастополь приедут спортсмены из регионов России и из-за рубежа. В частности, в соревнованиях примет участие Дениэл Руттен, чемпион Нидерландов по вейкбордингу, а также российские вейкбордисты - чемпион Европы и России 2017 года Никита Терсков, неоднократные призеры чемпионатов России Николай Волохов, Илья Ситников и другие.
Организаторы ожидают, что фестиваль, который в Севастополе проводится впервые, соберет около 10 тыс. зрителей. Устроители отмечают, что мероприятий подобного масштаба в сфере экстремального спорта на юге России еще не было.