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В Севастополе стартует фестиваль экстремальных видов спорта X Fest

Спорт
15 июля, 0:18 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 15, июля. /ТАСС

Для участия в состязаниях приедут спортсмены из регионов России и из-за рубежа

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль экстремальных видов спорта X Fest стартует в субботу в Артиллерийской бухте и на набережной Корнилова в Севастополе. 15 и 16 июля жители и гости города смогут увидеть выступления спортсменов на воде и суше.

"В программу фестиваля включены первенства по ряду зрелищных дисциплин: вейкбордингу, флайбордингу, а также первенство по скейтбордингу, показательные выступления на водных мотоциклах", - сообщают организаторы фестиваля, который пройдет при поддержке правительства Севастополя.

Кроме спортивных соревнований, для гостей откроются ярмарки и рынок еды. Организаторы подготовили детскую анимацию, мастер-классы, а также концертные площадки. В первый день фестиваля на площади Нахимова выступят рэпер Guf и группа "Кирпичи", а на следующий день - группы Gayana и "Ундервуд".

Призовой фонд фестиваля составит 300 тыс. рублей. Для участия в состязаниях в Севастополь приедут спортсмены из регионов России и из-за рубежа. В частности, в соревнованиях примет участие Дениэл Руттен, чемпион Нидерландов по вейкбордингу, а также российские вейкбордисты - чемпион Европы и России 2017 года Никита Терсков, неоднократные призеры чемпионатов России Николай Волохов, Илья Ситников и другие.

Организаторы ожидают, что фестиваль, который в Севастополе проводится впервые, соберет около 10 тыс. зрителей. Устроители отмечают, что мероприятий подобного масштаба в сфере экстремального спорта на юге России еще не было.

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