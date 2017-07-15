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"Спартак" начинает защиту титула чемпиона России по футболу

Спорт
15 июля, 0:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Главным отличием нового чемпионата страны является изменение порядка выхода команд в еврокубки

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Чемпионат России по футболу в премьер-лиге стартует в субботу тремя матчами первого тура. Впервые за 16 лет чемпионский титул будет защищать московский "Спартак", который вернул себе звание сильнейшего клуба страны.

Весной "Спартаку" удалось опередить ЦСКА и "Зенит", которые вновь будут его главными конкурентами. Если "Спартак" и ЦСКА пока состав практически не усилили, то "Зенит" провел масштабную трансферную кампанию, сменив также клубное руководство и тренерский штаб.

Главным отличием нового чемпионата страны является изменение порядка выхода команд в еврокубки. Поднявшись по итогам прошлого сезона на шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Россия получила право выставить три команды в Лиге чемпионов сезона- 2018/19. Две лучшие команды отправятся в групповую стадию, бронзовый призер получит место в квалификации главного еврокубка, еще три клуба сыграют в Лиге Европы.

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Прошедшее межсезонье было непривычно коротким: сильнейшие футболисты страны еще три недели назад выступали за сборную России на Кубке конфедераций, потому отпуск у лидеров главных фаворитов оказался небольшим. При этом многие футболисты сборной поменяли летом клуб - в "Зенит" из "Ростова", в частности, перебрались Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

События в "Зените" затмили происходившее в других клубах. Клуб вновь возглавил Сергей Фурсенко, а главным тренером был назначен итальянец Роберто Манчини. 52-летний Манчини ранее работал во многих топ-клубах - "Лацио", "Интере" и английском "Манчестер Сити", трижды выиграв чемпионат Италии и один раз - Англии.

От итальянца ждут успехов не только в чемпионате, где в прошлом сезоне "Зенит" под руководством Мирчи Луческу занял третье место. Команда из Санкт-Петербурга вновь сыграет в Лиге Европы, и новый состав вправе рассчитывать на большее, чем 1/16 финала в прошлом сезоне. "Зенит" также усилился двумя аргентинцами - полузащитником Леандро Паредесом из итальянской "Ромы" и нападающим Себастьяном Дриусси, выступавшим за "Ривер Плейт". Пока это самые серьезные летние трансферы в российском футболе - межсезонье вновь проходит под знаком экономии средств.

"Спартак" и ЦСКА пока ждут

Пока нет серьезных приобретений у "Спартака" и ЦСКА, однако им серьезное усиление пока не нужно - всего два месяца назад команды показывали лучший в чемпионате футбол - под руководством Массимо Карреры и Виктора Гончаренко соответственно. К тому же до окончания трансферного периода остается полтора месяца. "Спартаку" предстоят матчи Лиги чемпионов, но лишь в сентябре - команда стартует с групповой стадии. Тогда как армейцы начинают с квалификации уже в конце июля, их соперником станет греческий АЕК.

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В числе претендентов на медали прежде всего "Краснодар" и "Локомотив", которые также сохранили тренеров - Игоря Шалимова и Юрия Семина. "Темной лошадкой" будет казанский "Рубин", куда вернулся Курбан Бердыев, приведший клуб к двум чемпионским титулам.

Весной в шаге от Лиги Европы остановились грозненский "Терек" и "Ростов" Бердыева. Летом "Терек" был переименован в "Ахмат", при этом в Грозном сделали ставку на молодых бразильцев, пополнившись такими футболистами, как Раванелли и Лео Жаба.

Ростовчан же вместо Бердыева возглавил белорусский специалист Леонид Кучук. Он ранее работал в "Локомотиве" - как и черногорец Миодраг Божович, также вернувшийся в российский футбол. Божович возглавил тульский "Арсенал", которому лишь чудом удалось сохранить место в элите.

Большинство команд лиги будут решать задачу как можно раньше избежать борьбы за выживание. Год назад подобное удалось "Амкару" и "Уфе", перед которыми стоит очередной вызов. Весной эти команды играли уже не так стабильно, как и "Урал", который дошел до финала Кубка России, однако боролся за выживание.

"Динамо" и два дебютанта

Летом премьер-лигу пополнили сразу три клуба. Московское "Динамо" вернулось в элиту спустя сезон, уверенно выиграв первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Динамовцы, которых тренирует украинский специалист Юрий Калитвинцев, способны решать задачи вплоть до попадания в еврокубки.

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Куда сложнее придется двум другим новичкам - дебютантам элиты "Тосно" и хабаровскому СКА. Представляющий Ленинградскую область "Тосно" под руководством известного в прошлом защитника "Спартака" Дмитрия Парфенова будет выступать в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский", и задача команды - прежде всего сохранить место в элите и завоевать зрителя.

"СКА-Хабаровск" в прошлом сезоне стал в ФНЛ лишь четвертым, но в переходных матчах победил "Оренбург". Дальневосточников тренирует 45-летний местный специалист Алексей Поддубский, начинают сезон армейцы фактически тем же составом, что играл в ФНЛ. Прошлогодний успех СКА во многом связан с тренером Александром Григоряном, который зимой ушел в "Анжи" и сохранил махачкалинцам место в элите. В предстоящем сезоне "Анжи" и СКА наверняка будут конкурировать в борьбе за выживание.

В чемпионате России примут участие 16 клубов: "Спартак" (Москва), ЦСКА, "Зенит" (Санкт-Петербург), "Краснодар", "Ахмат" (Грозный), "Ростов", "Уфа", "Локомотив" (Москва), "Рубин" (Казань), "Амкар" (Пермь), "Урал" (Екатеринбург), "Анжи" (Махачкала), "Арсенал" (Тула), "Динамо" (Москва), "Тосно", "СКА-Хабаровск". Будут сыграны 30 туров, два худших клуба покинут премьер-лигу, еще два сыграют в переходных матчах.

В 2017 году запланированы 20 туров, на зимний перерыв команды уйдут 10 декабря. Возобновится турнир 3 марта, матчи 30-го тура состоятся 13 мая.

Стартующий чемпионат страны - 26-й по счету. "Спартак" выиграл 10-е чемпионство, оставаясь самым титулованным клубом страны, армейцы побеждали шесть раз, а "Зенит" - четырежды. По два титула у "Локомотива" и "Зенита", в 1995 году чемпионом страны стал "Спартак-Алания".

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