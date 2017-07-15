Сборная России по регби-7 начинает борьбу за победу в чемпионате Европы

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ТАСС, 15 июля. Финальный этап европейской серии Гран- при по регби-7 среди мужских команд стартует в субботу в британском Эксетере. Сборная России в случае победы гарантирует себе путевку на Кубок мира 2018 года в США.
После трех турниров российская сборная занимает второе место в серии, на два очка отставая от соперников из Ирландии. Сборная России стала победителем второго этапа, прошедшего в польской Лодзи, ирландцы выиграли турниры в Москве и французском Клермон-Ферране. На победу в серии претендует также испанская команда, которая дважды становилась второй.
Помимо успеха в серии, которая является чемпионатом Европы по олимпийскому виду регби, в Эксетере будут разыграны две путевки на Кубок мира, который пройдет через год в США. На них также претендуют команды Ирландии, России и Испании - для того, чтобы решить задачу-минимум, российским регбистам необходимо выступить не хуже испанцев.
Тренерский штаб сборной России под руководством Андрея Сорокина сделал в Эксетере ставку на следующих игроков: Юрий Гостюжев, Роман Рощин, Владислав Лазаренко, Владимир Остроушко, Эдуард Филатов (все - "Кубань"), Илья Бабаев, Герман Давыдов, Виталий Живатов, Владислав Созонов (все - "ВВА-Подмосковье"), Рамиль Гайсин и Денис Симпликевич (оба - "Енисей-СТМ"), Игорь Галиновский ("Красный Яр").
Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В с командами Уэльса, Грузии и Польши, матчи пройдут в субботу. В воскресенье состоится плей-офф, куда выходят по две лучшие команды из каждой из трех групп, а также две лучшие из числа занявших третьи места.
Чемпионат Европы по регби-7 среди мужских команд проводится ежегодно с 2002 года, с 2011 года - в формате серии Гран-при. Сборная России становилась чемпионом Европы в 2007, 2009 и 2016 годах, а самой титулованной остается команда Португалии, которая выигрывала восемь раз, однако в последний - в 2011 году. По два титула у команд Англии и Франции. Неделю назад в Казани состоялся финальный этап европейской серии Гран-при среди женских команд, победителем которого стала сборная России.