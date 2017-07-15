Крамник возглавил список участников шахматного супертурнира в Дортмунде

ТАСС, 15 июля. Традиционный шахматный супертурнир стартует в субботу в Дортмунде (Германия). Список участников возглавляет экс-чемпион мира Владимир Крамник, на турнире также выступят российские гроссмейстеры Владимир Федосеев и Дмитрий Андрейкин.

В последние годы дортмундский супертурнир потерял статус одного из сильнейших по составу в шахматном календаре. В 90-е годы в Дортмунде постоянно выступали чемпионы мира разных лет - Анатолий Карпов, Гарри Каспаров, Вишванатан Ананд и Крамник. Несколько лет подряд фаворитом турнира в Дортмунде был Фабиано Каруана из США - один из лидеров мирового рейтинга, в нынешнем году основным конкурентом Крамника будет прошлогодний победитель француз Максим Вашье-Лаграв.

В число восьми участников турнира также вошли россияне Федосеев и Андрейкин, Радослав Войташек из Польши, Ван Юэ из Китая и два шахматиста из Германии - Ливиу-Дитер Нисипяну и Маттиас Блюбаум.

Турнир пройдет в один круг 15-23 июля, выходные дни - 17 и 20 июля. Параллельно в Дортмунде состоится открытый турнир для любителей шахмат.

Первый шахматный турнир в Дортмунде прошел в 1928 году, но лишь с 1973 года он стал традиционным. В начале 90-х годов турнир вышел на новый уровень - в нем стали участвовать сильнейшие гроссмейстеры мира, а Крамник в итоге стал 10-кратным победителем. В 2014 и 2015 годах в Дортмунде побеждал Каруана, который год назад поделил второе место, уступив лидерство Вашье-Лаграву, на дистанции в семь туров опередившему конкурентов на полтора очка.