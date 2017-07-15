"Спартак" начнет подготовку к матчу РФПЛ с "Динамо" в субботу

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МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Московский футбольный клуб "Спартак" начнет подготовку к своему первому матчу сезона в чемпионате России в субботу после победы в Суперкубке страны над московским "Локомотивом". Об этом ТАСС сообщил руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.
Красно-белые в матче за Суперкубок России 2017 года обыграли московский "Локомотив" со счетом 2:1, при этом основное время матча завершилось вничью - 0:0. Встреча состоялась в пятницу в Москве на стадионе "Локомотив". "Спартак" выиграл Суперкубок впервые в истории.
"Команда физически выдержала матч, могла бы еще минут 30 пробегать, - сказал Вартапетов. - Далее будут обычные восстановительные мероприятия. И уже завтра начинаем подготовку к матчу с "Динамо".
Встреча первого тура чемпионата России между "Спартаком" и "Динамо" пройдет 18 июля.