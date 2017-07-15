Прядкин считает, что судейство в матче за Суперкубок России было достойным

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Судейство в матче за Суперкубок России по футболу между московскими "Спартаком" и "Локомотивом" было на достойном уровне. Об этом ТАСС сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
"Спартак" одержал победу со счетом 2:1, встреча состоялась в пятницу в Москве. После матча главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказал Прядкину претензии в связи с плохой, по его мнению, работой судейской бригады во главе с Владиславом Безбородовым.
"Мне очень понравилась игра, играли две достойные команды, которые боролись до последнего. При награждении Юрий Павлович мне высказал свое мнение в отношении судейства, но я за него не отвечаю. Есть органы, которые должны разобрать судейство и принять решение. Судя по отзывам спортивных коллег, судейство было ровным, и бригада отработала на достойном уровне", - сказал Прядкин.