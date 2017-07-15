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РФПЛ поддерживает выкуп телеправ клубами для показа матчей на региональных каналах

Спорт
15 июля, 1:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

В четверг стало известно, что "Уфа" и казанский "Рубин" выкупили права на показ своих матчей в РФПЛ для их трансляции на местных общедоступных телеканалах

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Сергей Прядкин

Сергей Прядкин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) поддерживает выкуп телевизионных прав клубами для трансляции матчей чемпионата на региональных каналах. Об этом журналистам заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

В четверг стало известно, что "Уфа" и казанский "Рубин" выкупили права на показ своих матчей в РФПЛ для их трансляции на местных общедоступных телеканалах.

"Это очень здорово, и вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Леонтьевич Мутко поддерживает идею передавать права региональным каналам, и я считаю, что это правильно. Даже если будет одновременная трансляция на федеральном и региональном каналах, это очень здорово. Кроме того, это очень здорово играет с точки зрения популяризации", - сказал Прядкин.

"Достаточно здорово развит "Грозный ТВ". Поэтому не удивлюсь, что следующим будет футбольный клуб "Ахмат", а дальше другие подтянутся. У нас прямой контракт с "Матч ТВ", он имеет все права и делает с ними все, что хочет, так что лига ничего с этого не имеет", - отметил глава РФПЛ.

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