РФПЛ поддерживает выкуп телеправ клубами для показа матчей на региональных каналах

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) поддерживает выкуп телевизионных прав клубами для трансляции матчей чемпионата на региональных каналах. Об этом журналистам заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

В четверг стало известно, что "Уфа" и казанский "Рубин" выкупили права на показ своих матчей в РФПЛ для их трансляции на местных общедоступных телеканалах.

"Это очень здорово, и вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Леонтьевич Мутко поддерживает идею передавать права региональным каналам, и я считаю, что это правильно. Даже если будет одновременная трансляция на федеральном и региональном каналах, это очень здорово. Кроме того, это очень здорово играет с точки зрения популяризации", - сказал Прядкин.

"Достаточно здорово развит "Грозный ТВ". Поэтому не удивлюсь, что следующим будет футбольный клуб "Ахмат", а дальше другие подтянутся. У нас прямой контракт с "Матч ТВ", он имеет все права и делает с ними все, что хочет, так что лига ничего с этого не имеет", - отметил глава РФПЛ.