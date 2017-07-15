Прядкин: "Спартак" и "Локомотив" будут наказаны за "файеры" фанатов, но ожидалось худшее

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Руководство Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) удовлетворено организацией матча за Суперкубок России между московскими "Спартаком" и "Локомотивом", в том числе, поведением болельщиков, но за использование фанатами пиротехники клубы будут оштрафованы. Об этом журналистам заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

"Спартак" одержал победу со счетом 2:1, встреча состоялась в Москве на стадионе "Локомотив".

"Мне очень понравилось. Во-первых, я доволен организацией, хотя были зажжены файеры, но мы много говорили с фанатами о их поведении. Думаю, что мы нашли понимание, и болельщики обеих команд поддержали начинания. Наказаны, конечно, клубы будут, но я ожидал худшего", - сказал Прядкин.