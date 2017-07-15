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Глушаков: футболисты "Спартака" счастливы, что порадовали болельщиков Суперкубком

Спорт
15 июля, 1:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Полузащитник считает, что поклонники команды заслужили трофеи за долгие годы ожидания

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Игорь Денисов и Денис Глушаков

Игорь Денисов и Денис Глушаков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" счастливы, что сумели порадовать болельщиков команды победой над столичным "Локомотивом" в матче за Суперкубок страны. Об этом журналистам рассказал капитан красно-белых Денис Глушаков.

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"Спартак" победил "Локомотив" и стал обладателем Суперкубка России

"Спартак" в матче за Суперкубок обыграл "Локомотив" со счетом 2:1 в дополнительное время, основное время матча завершилось вничью - 0:0. Встреча состоялась в пятницу в Москве на стадионе "Локомотив". "Спартак" выиграл Суперкубок впервые в истории.

"Самогон пью только за чемпионство, раз в год бывает. Каждый титул - это история. "Спартак" не выигрывал Суперкубок, для команды это тоже большая радость и праздник. Все рады и счастливы, что сумели порадовать болельщиков, они заслужили за долгие годы этих трофеев и ждали их, вся страна ждала", - сказал Глушаков.

"Физически чувствовал себя нормально, только в дополнительное время начало сводить ноги. В принципе, готов, мало отдохнул, но форму не растерял. Предстоит тяжелый сезон, потому что был очень короткий отдых. Мы с Димой [Комбаровым] не только гуляли все пять дней, успевали тренироваться и плавать, семье время уделять", - сказал полузащитник.

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